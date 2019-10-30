События

07:24 30.10.2019

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

2 мин читать
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия….29 октября, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела: неподалеку Богдановки - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Луганское и Крымское.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

"Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:50 30.10.2019
Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

06:52 30.10.2019
В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за проведения футбольного матча на "Олимпийском" – КГГА

В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за проведения футбольного матча на "Олимпийском" – КГГА

05:52 30.10.2019
Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом украинского народа

03:42 30.10.2019
В Киеве на месте памятника Ленину появилась скульптура, символизирующая идею противостояния и свободы

В Киеве на месте памятника Ленину появилась скульптура, символизирующая идею противостояния и свободы

02:40 30.10.2019
Коляда и Тейлор обсудили вопросы ветеранов и ВПЛ

Коляда и Тейлор обсудили вопросы ветеранов и ВПЛ

00:06 30.10.2019
Компании отмечают снижение спроса на металлопродукцию, указывают на рост замещения стали полимерами

Компании отмечают снижение спроса на металлопродукцию, указывают на рост замещения стали полимерами

23:06 29.10.2019
Кабмин отменил конкурс на должность госсекретаря МКМС

Кабмин отменил конкурс на должность госсекретаря МКМС

22:06 29.10.2019
Зеленский: наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью

Зеленский: наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью

20:10 29.10.2019
В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

18:47 29.10.2019
Зеленский: продвижение в разведении сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, главное - стабильный режим тишины

Зеленский: продвижение в разведении сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, главное - стабильный режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения – штаб ООС

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

ПОСЛЕДНЕЕ

США не требовали от Сеула оплаты за развертывание стратегических активов на переговорах о разделе расходов на оборону

МИД Турции осудил американский конгресс за принятие законопроекта с санкциями против Анкары

Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи о передаче Конгрессу полной версии доклада спецпрокурора Мюллера

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

Рябошапка назначил начальника и зама департамента процессуального руководства в делах Майдана

Зеленский подписал закон, который лишает нардепов выплат в случае прогулов

Зеленский подписал закон о регулировании космической деятельности

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Рассматриваемые Радой законопроекты по электронным коммуникациям содержат расхождения с европейской терминологией - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА