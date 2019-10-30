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06:52 30.10.2019

В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за проведения футбольного матча на "Олимпийском" – КГГА

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В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за проведения футбольного матча на "Олимпийском" – КГГА

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена

"30 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении, но официальной странице Киевского метрополитена в соцсети Фейсбук во вторник.

Перед началом футбольного матча возможно ограничение (закрытие на вход) для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания футбольного матча с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

 

Теги: #киев #метро #украина
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