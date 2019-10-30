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05:56 30.10.2019

МИД Турции осудил американский конгресс за принятие законопроекта с санкциями против Анкары

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МИД Турции осудил американский конгресс за принятие законопроекта с санкциями против Анкары

С осуждением принятия палатой представителей конгресса США законопроекта с санкциями против Турции выступил турецкий МИД.

В распространенном МИД заявлении говорится, что этот документ, затрагивающий турецких высокопоставленных лиц и турецкую армию, "противоречит соглашению по Сирии от 17 октября, достигнутому между Турцией и США и духу НАТО".

МИД подчеркнул, что Анкара "решительно осуждает данный законопроект".

Внешнеполитическое ведомство призывает американскую администрацию не предпринимать шагов, которые могут ухудшить двухсторонние отношения между Турцией и Соединенными Штатами.

Накануне Палата представителей 403 голосами за и 11 против приняла законопроект, предусматривающий санкции против ряда турецких чиновников, включая министра обороны, а также против турецких финансовых учреждений за операцию против куров в Сирии и приобретение Турцией российских ЗРК С-400.

Законопроект для того, чтобы стать полноценным законом, должен был одобрен сенатом и подписан президентом.

Теги: #сша #турция #осуждение #мид
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