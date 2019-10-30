Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Законодательная ассамблея канадской провинции Британская Колумбия приняла Закон о Дне памяти украинского Голодомора, который признает геноцидом искусственный голод 1932-33 годов, сообщает посольство Украины в Канаде.

"Голодомор был специально спланированным и осуществленным советским режимом, чтобы системно уничтожить стремление украинского народа к свободной и независимой Украине, - говорится в сообщении, на официальном сайте посольства Украины в Канаде во вторник вечером.

Закон устанавливает, что каждый четвертую субботу ноября Британская Колумбия официально отмечать День памяти жертв Голодомора в Украине и геноцида.

Британская Колумбия стала шестой провинцией Канады, которая признала Голодомор актом геноцида. На государственном уровне закон о Голодоморе действует в Канаде с 2008 года.