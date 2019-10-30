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04:42 30.10.2019

Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи о передаче Конгрессу полной версии доклада спецпрокурора Мюллера

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Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи о передаче Конгрессу полной версии доклада спецпрокурора Мюллера

Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи о передаче Юридическому комитету Палаты представителей Конгресса полной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском следе" в американских президентских выборах 2016 года, сообщают СМИ.

Ранее федеральный судья Берил Хоуэл постановила, что полный текст доклада должен быть передан комитету, который потребовал этого специальной повесткой. Апелляцию на это решение судьи подал минюст США.

Мюллер представил свой доклад Генеральному прокурору США Уильяму Барру в марте текущего года после завершения 22-месячного расследования. В докладе был сделан вывод о якобы имевшем место вмешательство России в выборный процесс, но не было свидетельств "сговора" президента Дональда Трампа с Москвой.

Демократы обвиняли Барра, назначенного Трампом, в попытке защитить президента, опубликовал 448-страничный отчет в апреле с некоторыми отредактированными частями.

Теги: #сша #доклад #суд #мюллер
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