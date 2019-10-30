События

03:42 30.10.2019

В Киеве на месте памятника Ленину появилась скульптура, символизирующая идею противостояния и свободы

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 В Киеве на бульваре Тараса Шевченко состоялось открытие новой скульптуры, созданной украинским скульптором Алексеем Золотаревым.

Как сообщила Киевская городская государственная администрация в Facebook, работа под названием "Противостояние" победила в конкурсе Украинского кризисного медиа-центра для экспозиции "Цена свободы".

"Скульптура "Противостояние" - это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которое не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже памяти. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, является осознание себя свободным", - прокомментировала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

Скульптура установлена на месте демонтированной в августе "Синей руки", возле постамента бывшего памятника Ленину.

В центре "Противостояния" – шар коричневого цвета, из которого "произрастают" черные квадраты.

Теги: #киев #украина
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