События

02:40 30.10.2019

Коляда и Тейлор обсудили вопросы ветеранов и ВПЛ

1 мин читать
Коляда и Тейлор обсудили вопросы ветеранов и ВПЛ

 Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор обсудили проблемы ветеранов и внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

На встрече также присутствовала директор миссии USAID Сьюзан Фритц, занимающаяся вопросами физической реабилитации и лечением ветеранов.

Коляда поблагодарила американских коллег за поддержку и рассказала о планах развития системы ветеранских реабилитационных центров.

"Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, в том числе обеспечить психологической поддержкой их семьи и мы работаем над этим. В частности именно вопросами психологической поддержки, лечения ПТСР профильно займется Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов в Пуще Водице, где также будет работать тренинговый центр для психологов. А также госпиталь в Клеване, где также будет центр для именно семейной реабилитации ветеранов", - рассказала Коляда.

Стороны также обсудили планы по внедрению платформы "Е-ветеран", которую поддерживает правительство США.

 

Теги: #сша #украина #встреча
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:35 30.10.2019
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

00:06 30.10.2019
Компании отмечают снижение спроса на металлопродукцию, указывают на рост замещения стали полимерами

Компании отмечают снижение спроса на металлопродукцию, указывают на рост замещения стали полимерами

23:06 29.10.2019
Кабмин отменил конкурс на должность госсекретаря МКМС

Кабмин отменил конкурс на должность госсекретаря МКМС

22:06 29.10.2019
Зеленский: наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью

Зеленский: наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью

15:59 29.10.2019
Трамп: убит "номер два" в ИГ

Трамп: убит "номер два" в ИГ

12:43 29.10.2019
Обращение к Конгрессу США относительно полка "Азов" уже подписали 30 нардепов - Яременко

Обращение к Конгрессу США относительно полка "Азов" уже подписали 30 нардепов - Яременко

10:52 29.10.2019
Лесные пожары в Лос-Анджелес угрожают домам Шварценеггера и прочих знаменитостей

Лесные пожары в Лос-Анджелес угрожают домам Шварценеггера и прочих знаменитостей

08:51 29.10.2019
В Донецкой области на территории одной из шахт произошел пожар, никто не пострадал

В Донецкой области на территории одной из шахт произошел пожар, никто не пострадал

08:14 29.10.2019
В одной из районных больниц Киева произошел пожар

В одной из районных больниц Киева произошел пожар

08:01 29.10.2019
В Раде намерены упростить операции с металлоломом для наращивания объемов заготовки сырья

В Раде намерены упростить операции с металлоломом для наращивания объемов заготовки сырья

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения – штаб ООС

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

Рябошапка назначил начальника и зама департамента процессуального руководства в делах Майдана

Зеленский подписал закон, который лишает нардепов выплат в случае прогулов

Зеленский подписал закон о регулировании космической деятельности

В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Рассматриваемые Радой законопроекты по электронным коммуникациям содержат расхождения с европейской терминологией - эксперт

Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

В Киеве задержан сотрудник НБУ, обещавший предпринимателю помощь с получением лицензии за $50 тыс.

Зеленский обещает подписать законопроект о добровольцах после принятия в целом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА