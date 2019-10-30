Коляда и Тейлор обсудили вопросы ветеранов и ВПЛ

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор обсудили проблемы ветеранов и внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

На встрече также присутствовала директор миссии USAID Сьюзан Фритц, занимающаяся вопросами физической реабилитации и лечением ветеранов.

Коляда поблагодарила американских коллег за поддержку и рассказала о планах развития системы ветеранских реабилитационных центров.

"Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, в том числе обеспечить психологической поддержкой их семьи и мы работаем над этим. В частности именно вопросами психологической поддержки, лечения ПТСР профильно займется Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов в Пуще Водице, где также будет работать тренинговый центр для психологов. А также госпиталь в Клеване, где также будет центр для именно семейной реабилитации ветеранов", - рассказала Коляда.

Стороны также обсудили планы по внедрению платформы "Е-ветеран", которую поддерживает правительство США.