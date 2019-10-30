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01:35 30.10.2019

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

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Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11, отмечают американские СМИ. Документ был внесён на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

"Геноциды невозможно игнорировать, вне зависимости от того, произошли ли они в Османской империи в прошлом веке, Третьем рейхе в середине прошлого века или же в Дарфуре", - заявил республиканец Гас Билиракис, сыгравший важную роль в продвижении документа в палате представителей.

Резолюция не носит юридически обязывающего характера. Тем не менее, этот шаг конгрессменов, как ожидается, будет болезненно воспринят в Анкаре. При этом отношения США с Турцией в последнее время и так довольно наряженные.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже раскритиковал принятие резолюции. Он в твиттере назвал решение конгрессменов позорным и счёл его попыткой "использовать историю для достижения политических целей".

 

Теги: #сша #конгресс #армяне #резолюция
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