Рада сняла с рассмотрения законопроект "Покупай украинское – плати украинцам"

Верховная Рада приняла решение снять с рассмотрения законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках №7206, принятый в первом чтении парламентом предыдущего созыва и известным также как "Покупай украинское – плати украинцам".

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник, 29 октября, в поддержку этого решения отдали голоса 263 народных избранника.

Законопроектом предусматривалось, что при проведении процедуры оценки тендерных предложений кроме учета ценового критерия будет учитываться местная составляющая в предмете закупки, а также другие неценовые критерии в случае их установления заказчиком.

По оценке тогдашнего Министерства экономического развития и торговли, проект закона искажал конкуренцию и продвигал интересы отдельных производителей под видом защиты национального производителя, так как 99% участников и победителей в публичных закупках - украинские компании, и только менее 1% - иностранные.

Авторы же уверяли, что целью законопроекта является макрофинансовая стабилизация, улучшение экономического положения Украины, создание новых рабочих мест и повышение доходов граждан.

После отрицательного вердикта профильного комитета, Рада ІХ созыва проголосовала за снятие с рассмотрения законопроекта №7206 "Покупай украинское – плати украинцам".