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23:37 29.10.2019

Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

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Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

Британская палата общин проголосовала во вторник за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года.

За выборы выступили 438 членов парламента, против - 20.

Как сообщалось премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, все три раза она не смогла набрать необходимых двух третей голосов депутатов, в частности, из-за того, что от голосования воздерживались лейбористы.

После очередного провала инициативы в понедельник, Джонсон заявил, что в следующий раз он внесет в парламент не инициативу, а законопроект, для принятия которого нужно простое большинство голосов.

Теги: #выборы #парламент #британия
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