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23:06 29.10.2019

Кабмин отменил конкурс на должность госсекретаря МКМС

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Кабмин отменил конкурс на должность госсекретаря МКМС

Кабинет министров Украины отменил конкурс на должность государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 29 сентября 2019 № 896 "Об объявлении конкурса на занятие должности государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта" и от 9 октября 2019 № 937 "О внесении изменений в приложение к распоряжению Кабинета министров Украины от 29 сентября 2019 № 896", - говорится в сообщении, на официальном сайте КМУ во вторник вечером.

Теги: #украина #распоряжение #кабмин
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