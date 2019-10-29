События

22:06 29.10.2019

Зеленский: наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью

2 мин читать
Зеленский: наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью

Президент Украины Владимир Зеленский подводя итоги Первого инвестиционного форума в Мариуполе, заявил что амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью.

"На Форум приехали представители более 40 стран, компании и организации с совокупным бюджетом почти $ 100 000 000 000. Мы говорили и с Мировым банком, и с ЕБРР, и с частными инвесторами. Наш "турборежим" производит положительное впечатление. Движемся к выполнению того, что принимает парламент, и верю, что наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью. Чтобы каждый украинец мог развиваться, путешествовать, учиться инновациям, чтобы наши специалисты конкурировали в мире", - написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По мнению Зеленского, сегодня в Мариуполе сделан первый шаг к мечте об инновационной стране.

"Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране - просто на Форуме с национальными операторами связи подписан Меморандум о том, что очень скоро каждый уголок нашей страны будет охвачен мобильной связью и Интернетом", – отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Мариуполь для проведения Первого инвестиционного форума был выбран не случайно.

"Почему мы организовали Форум в Мариуполе? Ведь именно этот город станет стартом для нового Донбасса. Здесь уже открыли крутой ИТ-хаб с нужными стартапами, начали улучшать экологию. Сегодня управлял автомобилем на новенькой трассе, 130 километров которой построили всего за два с половиной месяца. Скоро результатов будет еще больше, потому что мы можем работать быстро и качественно", - подытожил президент Украины.

Теги: #зеленский #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:35 29.10.2019
Зеленский призвал международных партнеров инвестировать в развитие небольших населенных пунктов в Украине

Зеленский призвал международных партнеров инвестировать в развитие небольших населенных пунктов в Украине

19:23 29.10.2019
Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

18:47 29.10.2019
Зеленский: продвижение в разведении сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, главное - стабильный режим тишины

Зеленский: продвижение в разведении сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, главное - стабильный режим тишины

18:28 29.10.2019
Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

15:01 29.10.2019
Зеленский: Украина – это страна возможностей

Зеленский: Украина – это страна возможностей

14:55 29.10.2019
Зеленский посетил открытие Центра развития стартапов 1991 Mariupol

Зеленский посетил открытие Центра развития стартапов 1991 Mariupol

14:42 29.10.2019
Украина находится на пороге экономического прорыва, убежден Зеленский

Украина находится на пороге экономического прорыва, убежден Зеленский

13:12 29.10.2019
Зеленский назвал среди ближайших планов приватизацию десятков инвестиционно привлекательных объектов

Зеленский назвал среди ближайших планов приватизацию десятков инвестиционно привлекательных объектов

12:59 29.10.2019
Президент Украины обещает налоговую реформу с 2021 года

Президент Украины обещает налоговую реформу с 2021 года

12:36 29.10.2019
Зеленский подписал закон о материальной ответственности военных

Зеленский подписал закон о материальной ответственности военных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения – штаб ООС

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

ПОСЛЕДНЕЕ

Рябошапка назначил начальника и зама департамента процессуального руководства в делах Майдана

Зеленский подписал закон, который лишает нардепов выплат в случае прогулов

Зеленский подписал закон о регулировании космической деятельности

В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

Рассматриваемые Радой законопроекты по электронным коммуникациям содержат расхождения с европейской терминологией - эксперт

Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

В Киеве задержан сотрудник НБУ, обещавший предпринимателю помощь с получением лицензии за $50 тыс.

Зеленский обещает подписать законопроект о добровольцах после принятия в целом

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения – штаб ООС

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА