Рябошапка назначил начальника и зама департамента процессуального руководства в делах Майдана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мысяка на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника этого департамента, сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник.

Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. Донской был начальником отдела организации и процессуального руководства в уголовных производствах Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Соответствующий департамент был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела.