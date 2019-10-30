Сотрудничество с ЕС не должно превращаться в прямое внешнее вмешательство иностранных партнеров в деятельность судебной системы Украины. Эффективная судебная реформа и построение независимого правосудия это то, к чему должны стремиться сами украинцы, заявил политический эксперт Руслан Бортник, комментируя итоги международной конференции «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи.

«Такие контакты нужны, необходимо изучать международный опыт. Но в тоже время, мне кажется, реализуя ту или иную модель судебной реформы, мы не должны допускать внешнего вмешательства в формирование судов и в подбор судейского корпуса. Те вещи, который происходили, например, вокруг Антикоррупционного суда и частично вокруг Верховного суда, они не красят нашу страну, они являются маркером десувернизации Украины. От такого внешнего влияния мы должны отказываться. Благодарить всех за советы, изучать международный опыт, но делать все самостоятельно, сами – то, что мы считаем будет эффективным в наших условиях, и то, за что наши политики понесут ответственность перед обществом, а не будут кивать на каких то западных, внешних партнеров», - отметил эксперт.

Бортник считает, что европейцы далеко не всегда отстаивают интересы Украины, рекомендуя те или иные реформы.

«Некоторые европейские структуры, мне кажется, играют какую-то свою политическую роль здесь в Украине или втянуты в экономические, финансовые потоки, существующие в нашей стране. Они не объективны в нашей ситуации. Это с одной стороны. С другой, большая часть международных структур болеет в отношениях с Украиной Стокгольмским синдромом. Они поддерживали в свое время события 2014 года, они поддерживали Украину все эти годы, они инвестировали в Украину достаточно большие средства и, конечно, сказать, что, ой, извините, не получилось, проект Украина в какой-то мере не оправдывает ожиданий, мы ошиблись – это означает признать свои ошибки, признать свой личный провал как институций и как конкретных чиновников. И потому, даже несмотря на откровенные провалы, они всегда будут рассказывать, что проведенные «реформы» это большой прогресс. Потому что для них признание поражения украинских трансформаций, это признание личных поражений в том числе», - отметил полититолог.

По его мнению, настоящая европейская поддержка и настоящее сотрудничество между Украиной и Европейским союзом начнётся только тогда, когда международные организации кардинально сменят своих представителей в Украине.

«Потому что эти люди уже увязли кто по пояс, кто по локоть, а кто и по горло в украинской ситуации, в украинских деньгах и в украинских условиях», - констатировал он.

Эксперт считает, что несмотря ни на что в Украине возможна успешная судебная реформа и появление по-настоящему независимого правосудия. Но в этом, по его мнению, должны быть заинтересованы прежде всего сами украинцы, а не международные структуры.

«Ранее суд был более независим, нежели сегодня. Суд эпохи Кучмы был более независим, нежели суд эпохи Порошенко, несмотря на все реформы. Возможно, и не нужно «воспитывать» судей, а лишь жестко контролировать. А всем нам - и обществу, и журналистам, и экспертам, бороться за то, чтобы ни президент, ни парламент, ни какие-то международные партнеры не вмешивались в деятельность судей», - отметил он.

Конференция «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины — Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи — Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники — Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.