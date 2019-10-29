Зеленский подписал закон, который лишает нардепов выплат в случае прогулов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно прекращения возмещения народным депутатам затрат на выполнение их полномочий в случае безосновательного пропуска заседаний Верховной Рады или комитета, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Соответствующий закон №196-ІХ (законопроект №1035-2) принят 16 октября.

Согласно документу, будут лишены материальных компенсаций на выполнение депутатских полномочий народные депутаты, которые на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин не участвовали в более трети голосованиях на пленарных заседаниях или более половины заседаний комитета, в состав которого они входят.

Прекращение выплат за соответствующий месяц будет осуществляться распоряжением председателя парламента по решению регламентного комитета на основании сведений об учете рабочего времени нардепов, поданных аппаратом Рады.

Принятый закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях. Основанием для начисления выплат нардепу за участие в пленарных заседаниях будет регистрация с помощью электронной системы. Согласно принятому закону, как и сейчас, перед открытием пленарного заседания в зале заседаний Рады нардеп регистрируется при помощи электронной системы путем нажатия кнопки "за". В случае, если член парламента таким образом не зарегистрировался при помощи электронной системы, но в течение пленарного участвовал в голосованиях по вопросам повестки дня через электронную систему, он считается зарегистрировавшимся.

Закон предусматривает, что данные участия народного депутата в не менее 70% голосованиях при принятии решений Рады на каждом пленарном заседании является основанием для начисления ему заработной платы за время участия в пленарных заседаниях.

Учет участия нардепа в голосовании при принятии решения парламента будет осуществляться при помощи электронной системы, а данные такого учета (в процентах) будут публиковать за каждый день пленарных заседаний на сайте Верховной Рады.

Кроме того, по информации пресс-службы, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом" (№207-ІХ), который Верховная Рада приняла 17 октября. Документ вносит в отдельные статьи Регламента изменения, направленные на отказ от письменной формы отдельных стадий законодательной процедуры в пользу электронной: внесение законопроектов и сопроводительных документов к ним с помощью единой автоматизированной системы, ведение дел проектов законов в такой системе и др.