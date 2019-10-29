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20:12 29.10.2019

Зеленский подписал закон о регулировании космической деятельности

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Зеленский подписал закон о регулировании космической деятельности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности" № 143-IX, принятый парламентом 2 октября 2019 года, сообщается на официальном сайте главы государства.

Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы. Закон также определяет основные принципы космической деятельности в Украине, в частности: господдержка коммерциализации космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины; открытие космоса для граждан и юрлиц и возможность свободно исследовать и использовать космос, включая использование космического пространства и содержащихся в нем ресурсов; сохранение и развитие имеющихся международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов.

Согласно закону, субъекты космической деятельности Украины частной формы собственности, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности. Порядок представления такой декларации устанавливает Кабинет министров Украины.

Закон также предусматривает, что осуществление отдельных видов космической деятельности осуществляется на основании разрешения. Выдача (отказ в выдаче, переоформлении, аннулировании) разрешения на осуществление отдельных видов космической деятельности осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере космической деятельности на бесплатной основе.

Подавать заявление на получение (переоформление, аннулирование) разрешения можно в бумажной или электронной форме по выбору заявителя в порядке, установленном законом "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Теги: #президент #законотворчество #космос
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