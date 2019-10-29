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20:10 29.10.2019

В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

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В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

Акция протестов с требованием прекратить вывод войск из отдельных районов Луганской и Донецкой области проходит в Киеве под зданием Офиса президента во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на ул.Банковой собралось около 400 человек, которые скандируют лозунг "нет – капитуляции", а также призывают президента Украины Владимира Зеленского отозвать вывод войск и "решить чей он".

Участники митинга установили три палатки под зданием и иногда жгут файеры.

Акция в целом проходит мирно, правоохранители в проведение митинга не вмешиваются.

Как сообщалось, в 12.00 вторника в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения.

При этом, одним из обязательных условий для разведения сил и средств на Донбассе было соблюдение режима тишины в течение 7 дней. В то же время, по данным утренней сводки штаба операции Объединенных сил за 27 октября, еще 26 октября были обстрелы боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Теги: #разведение #оп #оос #митинг
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