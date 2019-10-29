Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, примет участие в заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве, которое проведет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает сайт главы Украинского государства, планируется также отдельная встреча Зеленского и Столтенберга.

Заседание Комиссии начнется в 9:30.

"В 11:00 - встреча президента Украины и генсека НАТО с представителями СМИ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября.

Столтенберг и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

31 октября генеральный секретарь выступит в украинском парламенте.