Рассматриваемые Радой законопроекты по электронным коммуникациям содержат расхождения с европейской терминологией - эксперт

Находящиеся на рассмотрении в украинском парламенте законодательные инициативы имеют множество расхождений с европейским Кодексом электронных коммуникаций, отмечает директор общественной организации "Европейская медиа-платформа" Оксана Приходько.

"Законопроекты в сфере электронных коммуникаций, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде, почти не совпадают с терминологией европейского Кодекса электронных коммуникаций, который является обязательным для имплементации в Украине", - сказала Приходько в ходе круглого стола в Киеве во вторник, на котором эксперты в области кибербезопасности обсудили также вопросы цифровой гигиены и кибербуллинга.

В ходе дискуссии эксперты сошлись на том, что для повышения уровня кибербезопасности должны быть созданы площадки для обсуждения данных вопросов, что повысить цифровую осведомленность среди людей. "Подавляющее большинство людей не владеют информацией о том, как защитить персональный аккаунт, как работать с чужим компьютером и элементарных знаний о том, что можно работать с анонимным окном браузера, не имеет", - подчеркнула тренер по работе с сервисом Google for Education Антонина Букач.

Должна быть также налажена коммуникация между сотрудниками правоохранительных органов (киберполиции) и пострадавшими от любого вида киберпреступлений. "У нас свобода слова понимается каждым по-разному и часто люди превращают ее в хейтспич, присоединяясь к травле в онлайн-сервисах. И это, на самом деле, невозможно остановить, ибо те, кто должен это пресекать – ничего для этого не делают", - заявила координатор Всеукраинской кампании противодействия кибербуллингу Docudays Оксана Шиманская.

Все рекомендации модератор мероприятия пообещала передать рабочей группе.

В обсуждении также приняли участие глава правления ОО "Совет информационной безопасности и кибернетической защиты Украины" Эллина Шнурко-Табакова, директор представительства Freedom House Мэтью Шааф, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Украина Олег Якимчук, специалист по безопасности ОО "Лаборатория цифровой безопасности" Максим Луночки и координатор проектов ОО "Институт массовой информации" Ирина Земляная. Модератором дискуссии выступила координатор Всеукраинской кампании противодействия кибербуллингу Docudays Ксения Шиманская.