События

19:17 29.10.2019

Рассматриваемые Радой законопроекты по электронным коммуникациям содержат расхождения с европейской терминологией - эксперт

2 мин читать
Рассматриваемые Радой законопроекты по электронным коммуникациям содержат расхождения с европейской терминологией - эксперт

Находящиеся на рассмотрении в украинском парламенте законодательные инициативы имеют множество расхождений с европейским Кодексом электронных коммуникаций, отмечает директор общественной организации "Европейская медиа-платформа" Оксана Приходько.

"Законопроекты в сфере электронных коммуникаций, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде, почти не совпадают с терминологией европейского Кодекса электронных коммуникаций, который является обязательным для имплементации в Украине", - сказала Приходько в ходе круглого стола в Киеве во вторник, на котором эксперты в области кибербезопасности обсудили также вопросы цифровой гигиены и кибербуллинга.

В ходе дискуссии эксперты сошлись на том, что для повышения уровня кибербезопасности должны быть созданы площадки для обсуждения данных вопросов, что повысить цифровую осведомленность среди людей. "Подавляющее большинство людей не владеют информацией о том, как защитить персональный аккаунт, как работать с чужим компьютером и элементарных знаний о том, что можно работать с анонимным окном браузера, не имеет", - подчеркнула тренер по работе с сервисом Google for Education Антонина Букач.

Должна быть также налажена коммуникация между сотрудниками правоохранительных органов (киберполиции) и пострадавшими от любого вида киберпреступлений. "У нас свобода слова понимается каждым по-разному и часто люди превращают ее в хейтспич, присоединяясь к травле в онлайн-сервисах. И это, на самом деле, невозможно остановить, ибо те, кто должен это пресекать – ничего для этого не делают", - заявила координатор Всеукраинской кампании противодействия кибербуллингу Docudays Оксана Шиманская.

Все рекомендации модератор мероприятия пообещала передать рабочей группе.

В обсуждении также приняли участие глава правления ОО "Совет информационной безопасности и кибернетической защиты Украины" Эллина Шнурко-Табакова, директор представительства Freedom House Мэтью Шааф, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Украина Олег Якимчук, специалист по безопасности ОО "Лаборатория цифровой безопасности" Максим Луночки и координатор проектов ОО "Институт массовой информации" Ирина Земляная. Модератором дискуссии выступила координатор Всеукраинской кампании противодействия кибербуллингу Docudays Ксения Шиманская.

Теги: #кибербезопасность #коммуникации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:50 29.10.2019
Законопроект "Об электронных коммуникациях" урегулирует проблемы доступа к инфраструктуре - "Киевстар"

Законопроект "Об электронных коммуникациях" урегулирует проблемы доступа к инфраструктуре - "Киевстар"

12:26 25.10.2019
Продолжение работы с НАТО в вопросах кибербезопасности является приоритетом

Продолжение работы с НАТО в вопросах кибербезопасности является приоритетом

18:28 16.10.2019
Киберполиция и ТППУ будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Киберполиция и ТППУ будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

15:44 16.10.2019
Минцифры будет сотрудничать с Минэкономики и диджитализации Германии в сфере блокчейна и кибербезопасности

Минцифры будет сотрудничать с Минэкономики и диджитализации Германии в сфере блокчейна и кибербезопасности

10:27 19.08.2019
BDO в Украине будет оказывать услуги по кибербезопасности

BDO в Украине будет оказывать услуги по кибербезопасности

15:25 16.08.2019
ProZorro будет сотрудничать с "белыми" хакерами с целью поиска уязвимостей в системе, на работу системы это не повлияет

ProZorro будет сотрудничать с "белыми" хакерами с целью поиска уязвимостей в системе, на работу системы это не повлияет

16:44 05.08.2019
Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал строительство оптической сети еще в 66 населенных пунктах

Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал строительство оптической сети еще в 66 населенных пунктах

11:05 26.07.2019
СБУ заявляет, что обеспечила кибербезопасность выборов в Раду

СБУ заявляет, что обеспечила кибербезопасность выборов в Раду

11:04 26.07.2019
СБУ заявляет, что обеспечила кибербезопасность выборов в Раду

СБУ заявляет, что обеспечила кибербезопасность выборов в Раду

09:55 20.07.2019
Эксперты НАТО ознакомились в районе проведения ООС с различными аспектами коммуникации военных и местного населения

Эксперты НАТО ознакомились в районе проведения ООС с различными аспектами коммуникации военных и местного населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения – штаб ООС

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

В Киеве задержан сотрудник НБУ, обещавший предпринимателю помощь с получением лицензии за $50 тыс.

Зеленский обещает подписать законопроект о добровольцах после принятия в целом

Зеленский: продвижение в разведении сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, главное - стабильный режим тишины

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения – штаб ООС

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

Рада поддержала законопроект о доступе граждан к берегам водоемов

Разведение на участке в Золотом необходимо для создания безопасной зоны и открытия КПВВ - руководитель украинской стороны СЦКК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА