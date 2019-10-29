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19:10 29.10.2019

Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

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Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

Во Львовской области задержали 49-летнего львовянина, подозреваемого в покушении на местного бизнесмена в мае текущего года, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, при попытке вручить ему подозрение мужчина сбежал, но позже его задержали на границе Львовской и Тернопольской областей. В данное время задержанному объявили подозрение в покушении на умышленное убийство.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде о содержании подозреваемого под стражей.

По данным прокуратуры, его подозревают в том, что 15 мая текущего года он подложил самодельное взрывное устройство под автомобиль БМВ Х6, за рулем которого находился львовский бизнесмен. В результате взрыва никто не пострадал.

В прокуратуре не называют фамилии бизнесмена. В мае текущего года местные СМИ сообщали о покушении на местного застройщика, директора и основателя компании "Парус девелопмент" Олега Манзия.

Теги: #львов #покушение #прокуратура #подозрение
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