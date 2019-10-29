События

19:07 29.10.2019

В Киеве задержан сотрудник НБУ, обещавший предпринимателю помощь с получением лицензии за $50 тыс.

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В Киеве задержан сотрудник НБУ, обещавший предпринимателю помощь с получением лицензии за $50 тыс.

Правоохранители задержали во вторник в Киеве главного специалиста Национального банка Украины (НБУ) при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме $50 тыс., которому банковский сотрудник пообещал помочь с получением лицензии.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, досудебное расследование установило, что эту сумму средств специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Во время передачи части средств ($40 тыс.) служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Теги: #мошенничество #нбу #сотрудник
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