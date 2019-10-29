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18:09 29.10.2019

Рада поддержала законопроект о доступе граждан к берегам водоемов

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Рада поддержала законопроект о доступе граждан к берегам водоемов

Верховная Рада поддержала законопроект об обеспечении беспрепятственный доступ граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

За соответствующий закон №0869 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" проголосовало во втором чтении и в целом 314 народных депутата.

Законопроект, в частности, вносит изменения в Водный и Земельный кодексы и в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Согласно принятым изменениям, запрещается ограничение общего водопользования, в том числе ограничения купания и плавания на лодках любительского и спортивного рыболовства, причаливание к берегу в светлый период суток в связи с нахождением земельных участков прибережных защитных полос (пляжные зоны) в использование юридических или физических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом.

Согласно принятому законопроекту, гражданам обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью морей, морских проливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, к берегам рек, водоемов и островов, кроме земель охранных зон, зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон и зон особого режима использования земель.

Также предусмотрено, что ограничение беспрепятственного или бесплатного доступа граждан к побережью морей и других водных объектов влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 400 необлагаемыми минимумов доходов граждан и на должностных лиц от 400 до 700 необлагаемыми минимумов доходов граждан.

В случае, если подобные ограничения применены повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то они влекут за собой наложения штрафа на граждан от 400 до 700 необлагаемыми минимумов доходов граждан и на должностных лиц от 700 до 1000 необлагаемыми минимумов доходов граждан.

Теги: #водоемы #законопроект #рада
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