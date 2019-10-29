События

18:01 29.10.2019

В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

1 мин читать
В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

В Мариуполе начинает работу Проектный офис Европейского Союза, задачей которого станет реализация программ децентрализации и борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам главы Украинского государства, создание Проектного офиса станет лишь частью помощи восточным регионам от европейских партнеров. "Мы высоко ценим поддержку со стороны наших европейских партнеров, ощущаем её не только на словах, но и на деле. И мы сегодня с вами это видим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также уточнил, что суммарный размер помощи Украине от Евросоюза достиг уже EUR 15 млрд, в том числе на проекты по модернизации и железные дороги из Мариуполя в Запорожье и Николаев, обновление троллейбусного парка в Херсоне, поддержку малого бизнеса, реконструкцию детских садов, модернизацию учреждений профессионально-технического образования и поддержку внутренне перемещенных лиц.

Теги: #ес #мариуполь #децентрализация #коррупция #центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 29.10.2019
В Украину хотят зайти три крупных криптобиржи - председатель UVCA

В Украину хотят зайти три крупных криптобиржи - председатель UVCA

15:33 29.10.2019
В "Слуге народа" говорят, что их коллега специально усугублял накал в СМИ вокруг скандала с коррупцией в финансовом комитете

В "Слуге народа" говорят, что их коллега специально усугублял накал в СМИ вокруг скандала с коррупцией в финансовом комитете

15:01 29.10.2019
Зеленский: Украина – это страна возможностей

Зеленский: Украина – это страна возможностей

14:55 29.10.2019
Зеленский посетил открытие Центра развития стартапов 1991 Mariupol

Зеленский посетил открытие Центра развития стартапов 1991 Mariupol

14:05 29.10.2019
Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

13:16 29.10.2019
Гончарук рассчитывает на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии Фонда

Гончарук рассчитывает на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии Фонда

12:59 29.10.2019
Президент Украины обещает налоговую реформу с 2021 года

Президент Украины обещает налоговую реформу с 2021 года

12:35 29.10.2019
Зеленский: верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца

Зеленский: верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца

12:29 29.10.2019
Зеленский пообещал персональную защиту каждому инвестору

Зеленский пообещал персональную защиту каждому инвестору

12:21 29.10.2019
Инвестиционный форум открылся в Мариуполе

Инвестиционный форум открылся в Мариуполе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

ВСУ в случае провокаций противника на участке разведения в Золотом готовы обеспечить защиту населению - командующий ООС

Итоги работы ТКГ открыли путь к нормандскому саммиту

Украина приложит все усилия, чтобы представлять реальные обстоятельства гибели итальянского журналиста Рокелле - Аваков

Трамп: убит "номер два" в ИГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

Рада поддержала законопроект о доступе граждан к берегам водоемов

Разведение на участке в Золотом необходимо для создания безопасной зоны и открытия КПВВ - руководитель украинской стороны СЦКК

ВСУ в случае провокаций противника на участке разведения в Золотом готовы обеспечить защиту населению - командующий ООС

Сил и средств полиции достаточно для реагирования на угрозы и поддержания порядка в Золотом – глава МВД

Итоги работы ТКГ открыли путь к нормандскому саммиту

Украина приложит все усилия, чтобы представлять реальные обстоятельства гибели итальянского журналиста Рокелле - Аваков

Трамп: убит "номер два" в ИГ

Пограничники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину комплектующие к вертолету

Кишинев объявил молдавского олигарха Плахотнюка в международный розыск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА