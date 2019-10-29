В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

В Мариуполе начинает работу Проектный офис Европейского Союза, задачей которого станет реализация программ децентрализации и борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам главы Украинского государства, создание Проектного офиса станет лишь частью помощи восточным регионам от европейских партнеров. "Мы высоко ценим поддержку со стороны наших европейских партнеров, ощущаем её не только на словах, но и на деле. И мы сегодня с вами это видим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также уточнил, что суммарный размер помощи Украине от Евросоюза достиг уже EUR 15 млрд, в том числе на проекты по модернизации и железные дороги из Мариуполя в Запорожье и Николаев, обновление троллейбусного парка в Херсоне, поддержку малого бизнеса, реконструкцию детских садов, модернизацию учреждений профессионально-технического образования и поддержку внутренне перемещенных лиц.