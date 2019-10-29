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17:03 29.10.2019

Итоги работы ТКГ открыли путь к нормандскому саммиту

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Итоги работы ТКГ открыли путь к нормандскому саммиту

Итоги работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины за последнее время позволили открыть путь к встрече в нормандском формате на уровне глав государств, на которой, как считает представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, можно будет согласовать дорожную карту достижения мира в Украине.

"Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Фейсбуке по итогам заседания ТКГ в Минске во вторник.

По ее словам, после разведения сил в Золотом (Луганская обл.) следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке вблизи Петровского (Донецкая обл.) , при условии 7-дневной тишины.

"Сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н.п. Золотое. В соответствии с рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское – при условии 7-дневного соблюдения режима тишины", - указала Олифер.

В то же время за пределами этих участков ситуация с безопасностью остается напряженной. Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины внесен в мандат миссии, Киев требует обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО, отметила пресс-секретарь Кучмы.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения блока вопросов по безопасности Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля над украинско-российской границей.

В гуманитарной подгруппе работа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.

Подгруппа по социально-экономическим вопросам (в заседании приняли участие представители МККК и ЮНИСЕФ) рассматривала ситуацию со стабильным водоснабжением жителей всего Донбасса. "Учитывая начало отопительного сезона, конструктивное решение этой проблемы особенно важно", - написала Олифер.

Как сообщалось, в 12.00 вторника в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств, сообщили в пресс-центре ООС. Об этом была проинформирована ТКГ, заседание которой проходило в этот день в Минске.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил и средств в Золотом.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил журналистам в Минске, что "сегодня Контактная группа согласовала дату разведения сил и средств в Петровском". При этом он не назвал даты.

Поселок Золотое в Луганской области наряду с населенным пунктом Петровское в Донецкой области - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон на Донбассе.

Во вторник, 29 октября разведение сил и средств началось в поселке Золотое.

Теги: #олифер #нормандский_формат #ткг #кучма
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