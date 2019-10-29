Трамп: убит "номер два" в ИГ

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что подтверждена гибель "номера два" в ИГ.

"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", - написал Трамп в своем Твиттере.

При этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.

Ранее сообщалось об уничтожении самого аль-Багдади. Он погиб в ходе спецоперации, которую на выходных провел американский спецназ в сирийской провинции Идлиб.