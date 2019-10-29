События

15:45 29.10.2019

Пограничники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину комплектующие к вертолету

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Пограничники задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину комплектующие к вертолету

 Во время таможенного осмотра в пункте пропуска "Тиса" правоохранители обнаружили в автомобиле жителя Закарпатья комплектующие к вертолету, сообщается во вторник на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

"В технологических полостях авто перевозчик пытался тайно переместить через государственную границу шесть алюминиевых закрылок и контрольно-проверочную аппаратуру к военному вертолету MИ-24", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие для установления всех обстоятельств дела, в частности заказчиков и цели сделки.

Мероприятия по предупреждению незаконного перемещения товаров двойного назначения через границу происходили совместно з Госпогранслужбой под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Теги: #госпогранслужба #запчасти #вертолет #контрабанда
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