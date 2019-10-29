ДРГ боевиков обстреляла беспилотник СММ ОБСЕ на Донбассе – пресс-центр ООС

Во вторник в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области диверсионно-разведывательная группа российских боевиков тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил", - говорится в обнародованном во вторник днем на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук сообщении.

В связи с этим в пресс-центре ООС отмечают, что боевики регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам Миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы.

"Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минского договоренностями, и других нарушений. При этом, противник пытается обвинить в своих действиях украинскую сторону", - подчеркнули в пресс-центре Операции.