События

14:55 29.10.2019

Зеленский посетил открытие Центра развития стартапов 1991 Mariupol

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Мариуполь принял участие в открытии Центра развития стартапов 1991 Mariupol.

Вместе с президентом открытие посетил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский призвал Федорова обратить внимание на стартапы, представленные в новом центре, и выразил надежду, что Мариуполь станет первым из ряда городов, где будут открываться аналогичные центры.

"Мы ищем таких людей. Их очень много в Украине, и это круто. Мы вас поздравляем с открытием и будем помогать, инвестировать в людей", - заявил он.

1991 Mariupol создавался как центр развития стартапов на востоке Украины, обучающее и развивающее пространство для IT-инициатив. Ожидается, что основными направлениями работы центра станут акселерационные и образовательные программы для молодежи, предпринимателей и IT-специалистов, проведение стажировок для студентов, а также коворкинг с доступом к специальным техническим условиям.

Теги: #стартапы #мариуполь #зеленский #центр
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