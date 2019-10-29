Зеленский посетил открытие Центра развития стартапов 1991 Mariupol

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Мариуполь принял участие в открытии Центра развития стартапов 1991 Mariupol.

Вместе с президентом открытие посетил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский призвал Федорова обратить внимание на стартапы, представленные в новом центре, и выразил надежду, что Мариуполь станет первым из ряда городов, где будут открываться аналогичные центры.

"Мы ищем таких людей. Их очень много в Украине, и это круто. Мы вас поздравляем с открытием и будем помогать, инвестировать в людей", - заявил он.

1991 Mariupol создавался как центр развития стартапов на востоке Украины, обучающее и развивающее пространство для IT-инициатив. Ожидается, что основными направлениями работы центра станут акселерационные и образовательные программы для молодежи, предпринимателей и IT-специалистов, проведение стажировок для студентов, а также коворкинг с доступом к специальным техническим условиям.