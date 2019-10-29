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14:48 29.10.2019

Генсек НАТО Столтенберг 31 октября выступит в Верховной Раде

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Генсек НАТО Столтенберг 31 октября выступит в Верховной Раде

 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 31 октября, в полдень выступит в украинском парламенте.

Согласно опубликованной на сайте НАТО программе визита в Украину Североатлантического совета, речь Столтенберга на пленарном заседании Верховной Рады запланировано приблизительно на 11:50.

Кроме того, 31 октября в Киеве генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совестную пресс-конференцию.

Как сообщалось, Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года.

Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Заместитель генерального секретаря Мирча Джоанна и послы НАТО проведет встречу с Разумковым и главами парламентских фракций, состоятся беседы с вице-премьером, министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Также будут организованы информационные мероприятия, в ходе которых послы НАТО пообщаются с представителями гражданского общества.

Теги: #столтенберг #рада #нато
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