В районе Золотого в полдень началось зеркальное разведение сторон – пресс-центр ООС

В 12.00 вторника, 29 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств, сообщают в пресс-центре ООС.

"Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств с обеих сторон. Начало процесса разведения началось в связи с соблюдением режима тишины в течение семи дней", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пре пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук во вторник днем.

При этом в пресс-центре операции заверили, что украинская сторона предпримет все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, "а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих".