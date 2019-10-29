События

13:13 29.10.2019

Альпинист из Непала побил мировой рекорд, покорив все "восьмитысячники" мира менее чем за семь месяцев

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Альпинист из Непала побил мировой рекорд, покорив все "восьмитысячники" мира менее чем за семь месяцев

Альпинист из Непала побил мировой рекорд, поднявшись на 14 самых высоких вершин мира чуть более чем за полгода, сообщает во вторник Associated Press.

"Миссия выполнена!" - написал 36-летний Нирмал Пуржа, известный также как Нимс, на своей странице в твиттере.

По данным агентства, на покорение 14 самых высоких вершин мира у него ушло 189 дней, и ранним утром во вторник альпинист и его команда достигли вершины горы Шишабангма в центральной части Тибета на территории Китая.

Проект "Миссия выполнима - 14/7" стартовал в апреле 2019 года. Альпинист заявил о намерении покорить все самые высокие вершины мира за рекордно короткий срок - семь месяцев.

15 мая Нирмал Пуржа поднялся на самую высокую гору в мире Эверест, которая возвышается на 8848,43 метров над уровнем моря.

Последний раз покорить все "восьмитысячники" удалось альпинисту из Южной Кореи Ким Чан Хо, который поднялся на все вершины за семь лет, десять месяцев и шесть дней.

Теги: #горы #альпинист #рекорд
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