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12:58 29.10.2019

В Украине продолжает холодать

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В Украине продолжает холодать

 В ближайшие сутки с севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный и в основном сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 30 октября, в Украине без осадков, лишь в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2° тепла до 3° мороза, на юге 4-9° тепла; днем 3-8°, на Закарпатье, в южной части и Донецкой области 9-13°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 октября самая высокая температура днем была 17,8 в 1960г, самая низкая ночью -16,7 в 1920г.

На 31 октября синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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