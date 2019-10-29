В Киеве проходит внеочередной съезд судей

XVII внеочередной съезд судей Украины проходит во вторник в Киеве, делегаты съезда намерены рассмотреть вопрос избрания трёх судей Конституционного Суда и двух членов Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ).

"Мы сегодня должны усилить Конституционный Суд профессиональными и независимыми людьми" - сказала глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская в ходе открытия судейского форума.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в работе съезда принимают участие 276 делегатов, повестка дня пока не утверждена. Съезд судей продлится два дня.