События

12:39 29.10.2019

В Киеве проходит внеочередной съезд судей

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В Киеве проходит внеочередной съезд судей

 XVII внеочередной съезд судей Украины проходит во вторник в Киеве, делегаты съезда намерены рассмотреть вопрос избрания трёх судей Конституционного Суда и двух членов Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ).

"Мы сегодня должны усилить Конституционный Суд профессиональными и независимыми людьми" - сказала глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская в ходе открытия судейского форума.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в работе съезда принимают участие 276 делегатов, повестка дня пока не утверждена. Съезд судей продлится два дня.

Теги: #киев #судьи #съезд
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