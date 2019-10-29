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12:35 29.10.2019

Зеленский: верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что резонансные убийства и громкие коррупционные дела будут надлежащим образом расследованы, а виновные понесут наказание.

"Я верю, что расследование громких коррупционных дел, а также резонансных убийств – Павла Шеремета, Екатерины Гандзюк и других общественных активистов будут надлежащим образом расследованы, а все виновные обязательно наказаны", - сказал Зеленский, выступая на инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник.

При этом глава государства отметил, что украинские власти проводят чистку кадров в Генеральной прокуратуре, реформирование Службы безопасности Украины, а также поддерживают независимость антикоррупционных органов – НАБУ, САП и Государственного бюро расследований.

Теги: #мариуполь #зеленский #инвестфорум
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