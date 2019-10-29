Аваков: активисты-атошники в Золотом пока не нарушали закон

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что находящиеся в Золотом ветераны-добровольцы АТО пока не осуществляли действий, нарушающих закон.

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Мариуполе перед началом инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

Аваков подтвердил, что в понедельник вечером в том районе были обстрелы.

"Заходила, как мы думаем, диверсионно-разведывательная группа. Мы так думаем: надо проверять эту информацию. И было несколько пулеметных или автоматных очередей. Но не столько по ним (активистам-добровольцам - ИФ) стреляли, сколько в целом это было", - указал он.