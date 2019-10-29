Более 55тыс. взрывоопасных предметов пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили с начала года

Пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по ЧС продолжают работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, в том числе времен прошлых войн.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 55 тыс. 235 взрывоопасных предметов, в том числе 1 тыс. 143 авиационные бомбы", - сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник утром

При этом только за прошедшие сутки пиротехники совершили 64 выезда, в ходе которых выяили 443 боеприпаса, в том числе 2 авиационные бомбы.

"Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей", - отметили в Службе.

По их данным, на протяжении 28 октября подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится ООС, обследовали 7,8га территории и обнаружили и изъяли 13 взрывоопасных предметов.