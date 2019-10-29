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10:52 29.10.2019

Лесные пожары в Лос-Анджелес угрожают домам Шварценеггера и прочих знаменитостей

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Лесные пожары в Лос-Анджелес угрожают домам Шварценеггера и прочих знаменитостей

Природные пожары привели к массовой эвакуации ряда районов Лос-Анджелеса, в том числе очень престижных, сообщают во вторник американские СМИ.

В частности, под распоряжение об эвакуации попали жилые дома известного баскетболиста Леброна Джеймса, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, а также актера Райана Филлиппа.

"Если вы попали в зону эвакуации, отнеситесь к этому серьезно... Я благодарен лучшим пожарным в мире. Они настоящие герои, которые подвергают себя опасности, чтобы защитить жителей Калифорнии", - написал Шварценеггер в Twitter.

Кроме того, по мнению пожарных, пожары также угрожают одному из самых больших художественных музеев в мире - Гетти, расположенному в Лос-Анджелесе.

Сильные лесные пожары бушуют по всей территории Калифорнии. На прошлой неделе пожары начались в округе Сонома в Калифорнии, где почти 200 тыс. человек получили оповещения на мобильные телефоны с тем, чтобы они покинули свои дома из-за повышенной опасности.

В воскресенье губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил о введении режима ЧС на всей территории Калифорнии. В 43 из 58 округов штата объявлен красный уровень опасности.

По словам губернатора, пожары, которые всегда бушуют в Калифорнии в октябре, в этом году представляют особую угрозу. Это связано с сильным ветром. Ситуация усугубляется тем, что коммунальные предприятия, пытаясь защитить свое оборудование от возгорания, подают электричество нерегулярно.

Теги: #эвакуация #сша #пожары
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