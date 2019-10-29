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09:43 29.10.2019

Правительство усилило безопасность в акватории Азовского моря

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Правительство усилило безопасность в акватории Азовского моря

Кабинет министров Украины принял ряд решений по усилению безопасности граждан Украины.

"Правительство, в частности, усилило безопасность мореплавания акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания", - сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на итоги на выездного заседания в Мариуполе в понедельник.

Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".

"Правительство также определил порядок для добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО", - указано в сообщении.

Теги: #безопасность #азовское_море #кабмин
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