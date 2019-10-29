События

08:51 29.10.2019

В Донецкой области на территории одной из шахт произошел пожар

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В Белозерске Добропольского района в Донецкой области, на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха возникло возгорание крыши, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 октября в 14:33 в г. Белозерск Добропольского района на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха (расположен на поверхности) возникло возгорание крыши. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 15:36 на площади 20 кв. м.

Как отмечается, на поверхность подняли 233 горняка из-за попадания продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания.

К тушению привлекалось 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

 

Теги: #донецкая_область #шахта #украина #пожар
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