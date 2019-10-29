В одной из районных больниц Киева произошел пожар

В одной из районных больниц Киева в понедельник днем произошел пожар, пострадавших нет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 октября в 13:33 в Деснянском районе в больнице скорой медицинской помощи в кабинете на третьем этаже возник пожар. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 14:32.

Огонь повредил мебель и медоборудование на площади 20 кв. м.

Во время пожара сотрудники ГСЧС спасли трех человек по автолестнице и эвакуированы 45 человек по лестничной клетке.

К тушению пожара привлекалось 53 человека личного состава и 12 единиц техники.