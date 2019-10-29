События

07:33 29.10.2019

В Днепре произошел взрыв на маслозаводе

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В Днепре на маслоэктрационном заводе произошел мощный взрыв с последующим горением, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 октября в 21:53 в г. Днепр по ул. Байкальская 9, на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" в складском здании произошел взрыв с последующим горением", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 23:16 на площади 200 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4 200 тыс. кв. м.

К тушению пожара привлекались 37 человек личного состава и семь единиц техники ГСЧС.

Теги: #маслозавод #взрыв #украина #днепро
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