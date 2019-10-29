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07:24 29.10.2019

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сводке, обнародованной во вторник утром на странице штаба в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов. Дважды неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у Гнутово - из минометов калибра 82 мм вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов. Пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, вблизи Луганского - из АГС, неподалеку Попасной - из стрелкового оружия, у Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - добавили в пресс-центре.

Также в штабе отметили, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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