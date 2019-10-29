На границе с Россией задержан разыскиваемый за наркотики и служебный подлог

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) пограничники задержали возвращавшегося из России гражданина Украины, который находился в розыске.

"Мужчину подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 307 (незаконное производство, приобретения, хранения, перевозки, пересылка или сбыт наркотических средств) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники передали задержанного сотрудникам компетентных правоохранительных органов.