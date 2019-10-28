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23:24 28.10.2019

Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе

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Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе

Кабинет министров Украины на заседании в Мариуполе принял решение отложить вступление в действие постановления "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий".

"Мы сегодня провели заседание правительства, на котором приняли ряд решений направленных не только на улучшение бизнес климата, но и соцвопросов. Так, например, отложили действие требования, которое обязывало при пересечении КПВВ детям до 14 лет иметь паспорт для выезда за границу. Мы точно считаем, что это решение требует дополнительного изучения, поскольку оно нам кажется не совсем удачным", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник.

При этом премьер не уточнил срок, на который было отложено вступление в действие постановления.

В частности, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти территориями для детей до 14-ти лет (по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт).

Теги: #отлагательство #постановление #украина #кабмин
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