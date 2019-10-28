В ОП презентовали идею создания Национального альянса волонтеров при президенте

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на встрече представителей волонтерского движения со всей Украины презентовали идею Национального альянса волонтеров (НАО) при главе государства, сообщил сайт президента.

Основные задачи альянса – координация с государственными органами, создание рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, подготовка проектов предложений президенту как главе Альянса, мониторинг и анализ эффективности реализации волонтерских инициатив, совершенствование законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.

"Мы настроены продуктивно и системно работать над решением вопросов. Рады, что вы согласились участвовать в этой коммуникационной платформе", - сказала заместитель руководителя ОП Анна Коваленко.

Как отмечается, на встрече присутствовали военные волонтеры, волонтеры, которые занимаются проблемами детей-сирот, детей с инвалидностью, одиноких пожилых людей, образовательными и экологическими вопросами.

Советник заместителя руководителя ОП Максим Кречетов отметил, что НАО будет состоять из многих секций по направлениям деятельности.

"Каждая секция будет заниматься своими делами и приглашать на эту площадку для сотрудничества представителей центральных органов власти, народных депутатов и всех, от кого зависит решение той или иной проблемы", - сказал Кречетов.

Координатором НАО избрали волонтера Наталью Пушкареву. Она обозначила основные проблемы этой деятельности. В частности, это отсутствие единой системы информационного обмена по ситуациям, требующим волонтерской помощи, рамочное законодательство, не подкрепленное нормативно-правовыми актами должным образом.

"Иногда законодательство даже препятствует волонтерам в осуществлении их деятельности", - подчеркнула Пушкарева.

Также она отметила, что отсутствует координация между волонтерами, привлеченными к решению одних и тех же задач.

"Проблемой является инертность государственных органов различного уровня и саботаж со стороны отдельных чиновников, физическое, эмоциональное и психологическое выгорание волонтеров и много других негативных моментов, с которыми каждый день сталкиваются волонтеры. Но главная проблема - это отсутствие координации между органами власти и волонтерскими общественными организациями", - отметила координатор НАО.

Кроме того, она подчеркнула, что поддержка волонтерского движения со стороны государства может стать одним из факторов экономического роста в стране.

"Государство могло бы перевести важные общественные задачи на общественные организации", - сказала Пушкарева.

По ее словам, необходимо создать коммуникационный координационный центр волонтерских организаций, работающих в разных направлениях.

"Целью создания Национального альянса волонтеров является координация волонтерских инициатив, направленных на ускорение реформ и решения актуальных проблем во всех сферах общественной жизни, популяризация волонтерства в Украине, внесение изменений в действующее законодательство и повышение общественного статуса волонтера", - отметила она.

Со своей стороны Кречетов отметил, что одной из задач НАО является координация усилий волонтерских организаций в различных сферах их деятельности.

"Нужно взаимодействие организаций, занимающихся проблемами в различных сферах жизни", - сказал советник замруководителя ОП.

Пушкарева также привела пример деятельности волонтерского движения в Соединенных Штатах Америки и в странах Европейского союза.

"Эти страны имеют возможность переводить некоторые экономические вопросы на волонтерское сообщество, на меценатов. Волонтерство играет важную роль локомотива позитивных общественных изменений во многих развитых странах", - отметила она.

Также участники заседания договорились проработать наиболее актуальные проблемы волонтерского движения. Для этого они создадут соответствующие тематические сектора. К Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, должны быть представлены первые результаты работы НАО.

"Мы хотим сделать эту работу фундаментальной, постоянной и всеобъемлющей", - отметил Кречетов.