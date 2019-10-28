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22:17 28.10.2019

Совет НАТО отправляется с двухдневным визитом в Украину

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По приглашению украинских властей Североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов посетит с визитом Украину 30 и 31 октября, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

Визит начнется в Одессе 30 октября, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам (SNMCMG2), говорится в сообщении. Четыре противоминных корабля НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании ошвартуются в порту Одессы в рамках патрулирования в Черном море.

Генеральный секретарь выступит с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

А в Киеве 31 октября он проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной раде.

Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанна и послы НАТО проведет встречу со спикером парламента Украины Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций. Кроме того, состоятся беседы с вице-премьером, министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Будут организованы информационные мероприятия, в ходе которых послы НАТО будут общаться с представителями гражданского общества.

Теги: #украина #визит #нато
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