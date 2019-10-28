События

21:38 28.10.2019

Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса

1 мин читать
Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса

На заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский предложил перенаправить часть нераспределенных бюджетных субвенций на восстановление социально-экономического и инфраструктурного потенциала Донбасса, заявил замглавы фракции Александр Корниенко.

"Президент только вернулся с Востока и у него была инициатива, которую он хотел обсудить с депутатами, а потом согласовать с Кабмином по поводу перенаправления части субвенций на социально-экономическое развитие наших восточных областей", - сказал Корниенко.

Он уточнил, что речь идёт о перенаправлении субвенций из государственного бюджета, которые не были выделены на другие проекты. Их предлагается направить на постройку дороги из посёлка Золотое, где по плану откроется новый пункт пропуска между Украиной и ОРДЛО, в административный центр Луганщины, город Северодонецк.

"Там полностью разрушена дорога и то расстояние, которое преодолевается за полтора часа, на этом участке займёт 3-4 часа. Из-за этого в регионе проблемы с медициной и скорой помощью, поскольку больница расположена в Северодонецке. Именно поэтому президент и предложил отдать субвенции на соцэконом, которые ещё не были выделены на проекты, на строительство этой дороги", - сказал замглавы фракции "Слуга народа".

Корниенко заверил, фракция такое предложение поддерживает, осталось решить вопрос с Кабмином.

Теги: #субвенции #инфраструктура #госбюджет #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:34 28.10.2019
Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса

Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса

14:58 28.10.2019
В Минобразования ведут переговоры с Минфином по выделению отдельной субвенции для повышения зарплат некоторым категориям педагогов

В Минобразования ведут переговоры с Минфином по выделению отдельной субвенции для повышения зарплат некоторым категориям педагогов

19:00 26.10.2019
Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

19:30 24.10.2019
Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

15:02 24.10.2019
Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября – Маркарова

Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября – Маркарова

17:46 23.10.2019
Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

17:06 23.10.2019
Кучма: Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте

Кучма: Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте

14:35 22.10.2019
Комитет Рады проводит 5-дневное выездное заседание на Донбассе

Комитет Рады проводит 5-дневное выездное заседание на Донбассе

11:14 22.10.2019
На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

14:13 21.10.2019
В Офисе президента обсудили законопроект, который должен решить соцпроблемы семей заложников и пропавших без вести на Донбассе

В Офисе президента обсудили законопроект, который должен решить соцпроблемы семей заложников и пропавших без вести на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве в лаборатории Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не тронув участки разведения, украинские военные не пострадали

Ветераны-добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 в сопровождении полиции

Зеленский о Золотом: мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу - газета

ПОСЛЕДНЕЕ

В среду Рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении

Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря

В Офисе президента обсудили законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

Зеленский присутствовал на заседании фракции "Слуга народа"

Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА

В Киеве в лаборатории Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации

Войска США будут защищать нефтяные месторождения на востоке Сирии от любых группировок

Правительство выделило 300 млн грн на доступное жилье для семей ВПЛ и участников АТО/ООС

Нардеп от "Слуги народа" подал заявление о совершении преступления коллегой из "Евросолидарности" Фединой из-за ее высказываний в адрес Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА