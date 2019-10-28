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21:19 28.10.2019

В среду Рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении

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В среду Рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении

В среду, 30 октября, Верховная Рада приступит к рассмотрению законопроекта №1031 «о незаконном обогащении», сообщил заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Во время заседания фракции президент в очередной раз попросил поддержать законопроект №1031 «о незаконном обогащении». Он есть в повестке дня, существует финальная компромиссная форма этого законопроекта и в принципе фракция готова его поддержать», - сказал Корниенко журналистам в понедельник вечером.

По его словам, начнут принимать решения по этому вопросу уже в среду, 30 октября, и планируют потратить на него достаточно много времени из-за более сотни правок народных избранников.

Как сообщалось, 11 сентября 2019г Верховная Рада приняла за основу законопроект №1031 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых превышает его законные доходы более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, будут карать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Гражданском процессуальном кодексе предлагается закрепить, что иск о признании активов незаконными и взыскании их в доход государства будут предъявлять относительно активов, обретенных в течение четырех лет до вступления в силу данного закона, если разница между стоимостью активов и законными доходами чиновника в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Эти же условия будут основанием для иска по активам, обретенным после вступления в силу данного закона.

Дела о признании необоснованных активов и их взыскании в доход государства рассматриваются ВАКС, подследственны будут Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), в предусмотренных законом случаях их будут вести Государственное бюро расследований (ГБР) и Генеральная прокуратура.

Решение суда о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства будет основанием для увольнения чиновника. Аналогичной нормой дополнен перечень причин для увольнения директора НАБУ и генерального прокурора. Со дня вступления в силу такого решения будут прекращаться полномочия судьи, у которого были выявлены необоснованные активы.

Необлагаемый минимум доходов граждан в настоящее время составляет 17 грн, прожиточный минимум для трудоспособных граждан – 19 грн. Необлагаемый минимум в уголовных производствах составляет 960 грн.

Как известно, принятие данного законопроекта является одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.

Теги: #незаконное_обогащение #законопроект #рада
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