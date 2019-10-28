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21:09 28.10.2019

В Офисе президента обсудили законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

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В Офисе президента обсудили законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам добровольцев - участников боевых действий на востоке Украины, в котором приняли участие представители добровольческого движения, волонтеры и народные депутаты.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, рабочая группа обсудила законопроект № 2045-1, предоставляющий статус участника боевых действий (УБД) и социальные гарантии добровольцам АТО/ООС.

Замруководителя Офиса президента Анна Коваленко отметила, что президент Украины Владимр Зеленский определил этот законопроект для рассмотрения Верховной Радой как неотложный.

По словам главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в Комитет поступили предложения ветеранских и волонтерских организаций по законопроекту о статусе добровольцев.

"В частности, предложено не сокращать срок рассмотрения законопроекта, чтобы мы могли совместно с представителями общественных организаций проработать изменения в этот документ ко второму чтению", - сказала она.

Представитель добровольческого батальона ОУН Станислав Краснов отметил поддержку этого документа.

"Я верю в то, что этот законопроект будет принят как можно скорее, и прошу форсировать этот вопрос. Люди не один год участвовали в боевых действиях, и это несправедливо, что они лишены социальных льгот", - отметил Краснов.

В свою очередь Коваленко сообщила, что ведется работа над законопроектом о статусе военных капелланов, а также готовятся проекты законов о центрах территориального комплектования и о социальной поддержке резервистов.

Теги: #добровольцы #оп #соцгарантии
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