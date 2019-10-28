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21:05 28.10.2019

Зеленский присутствовал на заседании фракции "Слуга народа"

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Зеленский присутствовал на заседании фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил вечером в понедельник заседание фракции "Слуга народа", сообщил народный депутат Антон Поляков.

"На собрании присутствовал президент Украины и каждый депутат имел возможность задать ему интересующие его вопросы", - сказал Поляков журналистам.

По его словам, помимо главы государства, собрание фракции посетил также глава его офиса Андрей Богдан.

При этом нардеп сказал, что коллеги из фракции "Слуга народа" задавали президенту свои вопросы. Обсуждали, среди прочего, тему субвенций для мажоритарных округов. Об исключении из фракции Евгения Шевченко (после его выступления в эфире российского ТВ - ИФ) не говорили.

Президент, по словам Полякова, заверил, что в ситуации с финансовым комитетом "все пройдёт по закону".

Теги: #зеленский #слуга_народа
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